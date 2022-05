Cristina Siscanu, jefuita de femeia care ii facea curatenie in casa. A fost socata sa afle cum proceda aceasta

Cristina Siscanu, sotia prezentatorului TV Madalin Ionescu, a avut parte de un soc urias dupa ce a descoperit ca femeie pe care o angajase sa o ajute cu curatenia casei ii sustragea de fapt obiecte din casa la fiecare vizita. Aceasta venea de doua ori pe saptamana si a trecut ceva timp pana Cristina si-a dat seama ce facea femeia.„Aveam o doamnă, zic că aveam, că n-o mai am, care ne ajuta la curățenia în casă, vedea de două ori pe săptămână. Vedeam eu că nu prea e ok din punct de vedere al caracterului, chiar niște prieteni au încercat-o și soțul prietenei mele nu a agreat-o. Am luat-o noi, dar tot timpul am fost cu inima strânsă pentru că am simțit-o că e alunecoasă și nu mi-a inspirat încredere niciodată.Când o întrebam unde a pus un anumit obiect, imediat se justifica, că ea nu a furat în viața ei ceva, că nu a luat ea, chiar dacă nu o acuzam de nimic. Ea venea marți și vineri.Eu marți am dus-o la grădiniță pe Petra, dar îmi amintesc momentul când m-am ridicat din pat, mi-am scos telefonul din încărcător și încărcătorul a rămas acolo, în priză. Eu nu am intrat în dormitor în ziua respectivă. Ea a făcut curățenie în casă și a plecat. Am avut treabă la birou și pentru că am stat mult pe telefon, am avut nevoie de încărcător. Tot mă gândeam cine ar fi putut să-l ia, că nu mai era nimeni acasă.(...) Spre seară, când mi-am terminat treaba, am sunat-o și am întrebat-o. Și mi-a zis că era în priză și am căutat peste tot și nu l-am găsit.Vine ziua de ieri, vineri, când doamna se prezintă la program. A reușit să facă puțină curățenie și am rugat-o ca atunci când urcă să-l mai caute, că poate îl găsește ea. Și în momentul acela, doamna și-a luat lucrurile și a rupt-o la fugă. Eu nu am înțeles, am rămas mută. A plecat, am rămas mută! Eu nu am acuzat-o de nimic, eu doar am rugat-o să mă ajute să-l caut. Dacă nu-l găsesc în două zile, mă duc să-mi iau altul. Doar dacă a existat ceva paranormal putea să dispară, pentru că altfel nu se explică. Contează faptul că, atunci când ai un om care vine în intimitatea casei tale, trebuie să ai mare încredere”, a povestit Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.