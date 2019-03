Cristina Topescu, mesaj dur pentru persoanele care critica copiii vedetelor

Iata mai jos mesajul Cristinei Topescu, publicat pe contul sau de Facebook:„SĂ NE SCUZAȚI CĂ AVEM SAU AM AVUT PĂRINȚI CELEBRI, IERTAȚI-NE!Măi oameni buni, văd tot mai des că înjurați oamenii care au părinți celebri. De ca și cum asta ar fi vreo vină! Când nu vă place cineva, fie că e în politică sau în tv, în teatru, film etc., aud aceeași placă: dacă nu era tac’su, i-a dat mă-sa, i-a dres mă-sa, îl face de rușine pe tac’su și multe alte variațiuni pe aceeași temă… Ba se fac referiri și la părinți care nu mai sunt! E ok, ce ziceți? Știți ce nu înțeleg? Sunteți liberi să nu vă placă un om, să nu fiți de acord cu el, să aveți boală pe el uite-așa de-ai dracu’, dar ce treabă are asta cu mama sau cu tatăl lui? Mă gândesc să facem un club al persoanelor publice cu părinți celebri. Uite, Oana Pellea, Tudor Chirilă, Andrei Caramitru și mulți alții, ca să ne înjurați la pachet. Măcar așa vă canalizați ura spre un singur destinatar. În ziua de azi e bine să-ți drămuiești ura, că dacă se termină și nu ne ajunge pentru câți urâm? Iar noi, nefericiții ăștia fii și fiice a lu’ cutare, putem, în clubul nostru, să ne victimizam și să plângem unu’ pe umărul altuia:), că tot se poartă victimizarea și pare a fi o schema eficientă de când lumea?Glumesc și eu! Deși nu prea-i de râs cum am ajuns să ne tratăm unii pe alții, când am putea face atâtea lucruri împreună într-o țară așa de bolnavă, de sus în jos. Sau de jos în sus? Nu mai știu!” Cristina Țopescu este o cunoscută jurnalistă și prezentatoare de televiziune. Este fiica cea mare a regretatului comentator sportiv Cristian Țopescu, care a decedat pe 15 mai 2018, la vârsta de 81 de ani.Prezentatoarea de televiziune a propus chiar să se înființeze un club al persoanelor publice cu părinți celebri, precum Oana Pellea, Tudor Chirilă și Andrei Caramitru.