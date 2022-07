Cu ce se ocupa fiica lui Carmen Harra in America. Alexandra duce o viata de lux

Fiica lui Carmen Harra, Alexandra, ii calca pe urme mamei sale. Tanara in varsta de 36 de ani duce o viata de lus si se implica in diverse proiecte. Astfel, ea a devenit cunoscuta in America dupa ca e scris alaturi de mama sa cartea „Comitted”.De asemenea, Alexandra Harra este si consilier pentru cei care au probleme în cuplu, fiind inspirată de cariera pe care încă o urmează și mama sa.