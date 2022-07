Cu ce se ocupa Oreste dupa ce s-a retras din televiziune. Ce afacere are acum

Oreste Teodorescu a vorbit deschis despre plecarea sa din televiziune, mărturisind că nu crede într-o posibilă revenire.„Liliana a avut ideea foarte bună de a realiza o conexiune cu generația fiicei noastre sau chiar și mai tânără. A trebuit să ne adaptăm, să învățăm de la cei mai tineri, chiar dacă material nu au venit încă și efectele la care ne așteptăm. Însă avem semnale pozitive din partea celor tineri și asta ne bucură!', a mai precizat Oreste pentru impact.ro. „De 30 de ani stagnăm cu treburile pe Litoralul românesc. Așa că în acest an a venit nota de plată. Sincer, o cam aștept personal de ceva vreme. Și nu numai eu! 2022 va fi un an dezastruos pentru cei mai mulți dintre investitorii de la malul Mării Negre. Turistul român vrea altceva și va trebui să ne regândim strategia. Altfel mă tem că ar putea fi și mai rău, iar chestia asta nu-și dorește nimeni. Am primit mai multe semnale pe această temă din partea sa și le-am cam ignorat. E un final de etapă, asta e cert!', a adăugat acesta potrivit sursei citate.