Cu ce sechele a ramas Irinel Columbeanu dupa ce a avut Covid

Acum, el se simte bine, insa a marturisit ca a ramas cu sechele dupa ce a avut Covid.”Obosesc repede! Eu simt că, în timp, voi recupera și acest mic handicap care a mai rămas. În spital nu am avut stări mai grele, am ajuns acolo, am fost internat și am observat că nici eu și nici ceilalți colegi de salon nu aveam manifestări violente”, a povestit Irinel Columbeanu la Antena Stars."A fost un episod complicat, care bine că s-a întâmplat așa cum s-a întâmplat și mai ales ales când s-a întâmplat. Simptomele au fost la început cele arhicunoscute, frisoane febrile, pierderea poftei de mâncare și parțial a gustului și mirosului. După care au dispărut, făcându-mă să cred că nu aveam nimic, doar, doar oi alege să nu merg la spital. Atunci mi-am dat seama că este un virus planificat parșiv, și de aceea imprevizibil și foarte periculos", a marturisit Irinel Columbeanu.