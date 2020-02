Cui declara Anda Scutelnicu dragostea?

“Pentru mine, cea mai mare hrana sufleteasca este cântecul și trăiesc cu adevărat când văd mulțumirea și trăirea cântecului meu in ochii mulțimii... “, marturiseste artista. Pentru luna februarie, solista lanseaza “Scripcarasu’ ista-mi placi”, o piesa de dragoste, cu ceva satira care, dincolo de mesaj, invita la joc si miscare.„Ma regăsesc in piesa pentru ca sunt o fata fâșneață și mai ales in cea de-a treia strofa, când vine vorba despre tata, știind ca orice tata de fata se lasă înduplecat mai greu. De la început pana la sfârșit, protagonistul este scripcarasul, instrumentist ce se regăsea aproximativ la orice cântare când se făceau horile satului! Un caracter puternic, înnobilat de un suflet sensibil. Un om ambițios, armonizat de frumusețe, elegantă și iubire fata de oameni. Un artist pe care cu totii ar trebui sa-l pretuim...”, spune Anda despre unul dintre putinele cantece la care nu a putut face versurile.„Textul apartine Oltitei Todirca, Razvan Mitoceanu este cel care s-a ocupat de linia melodica si acompaniament, iar eu sunt autoarea scenariului videoclipului. Un videoclip realizat intr-o superba zi de vara, când ma aflam cu echipa de filmare la Mănăstirea Humorului, pentru a filma una dintre edițiile unei emisiuni la care sunt moderator”, isi aminteste solista.Sansa artistei pentru realizarea acestui videoclip a fost producătorul Marcel Piticari, un adevarat personaj in lumea artistica din Bucovina, nume de care se leaga succesele mai multor artisti din Moldova, acesta facandu-i pe plac Andei.„Multumesc lui Marcel Piticari pentru tot sprijinul pe care mi l-a oferit in formarea mea artistica, dar si pentru ca mi-a dat ragaz sa zăresc “căsuța din povesti” de care m-am îndrăgostit iremediabil, fiind construită ca și căsuța bunicilor mei. Am decis pe loc ca acolo vreau sa filmez videoclipul pentru piesa “Scripcarasu’ ista-mi placi”. Cu un scenariu creat ad-hoc, ne-am apucat imediat de filmat. La început mi s-a părut ușor, doar ca soarele dogorea destul de tare și cum doream cadre perfecte, a trebuit sa repetam de foarte multe ori. Mi-au dat lacrimile de la atatea duble... A fost o „nastere” dificila, pentru ca am avut parte de tot soiul de peripeții - când credeam ca e totul gata, ba se găsea câte un card plin și trebuia schimbat, ba se termina o baterie la camera, ba lacrimam prea tare, ceea ce nu corespundea naturii satirice a piesei... ”, povesteste Anda.Anda se dăruieste actului artistic si transmite o energie pozitivă și o stare de bine, avand simtul artistic înnăscut.Este interpret, profesor de canto popular, prezentator de emisiuni folclorice și evenimente, inginer, instructor auto, profesor legislație rutieră.A participat la diferite concursuri folclorice si a obtinut numeroase premii inca de la începutul carierei, dintre care: premiul 1 la concursul „Dorule Floare de Roua” (2011), premiul 2 la „Satule, Mandra Grădina” (2007) si premiul de excelenta la Festivalul Jijia Albesti (2009).