Cum a aflat Liviu Dragnea ca iubita lui il insala. A planuit totul in mare secret

Liviu Dragnea s-a despartit la sfarsitul anului trecut de iubita lui Irina Tanase dupa ce a aflat detalii uluitoare despre fosta lui partenera. Pentru ca banuia de mai mult timp ca Irina ar avea un amant, Liviu Dragnea a pus in aplicare un plan pentru a afla daca banuielile lui se adeveresc.A angajat un detectiv particular care a urmarit-o pe Irina pas cu pas. Asa a aflat totul, iar gesturile facut de partenera lui l-au distrus. Astfel, dupa ce a avut confirmarea faptului ca Irina il insela, Liviu Dragnea a plecat la Teleorman, iar la cateva zile a anuntat pe pagina sa de socializare si despartirea. Din momentul in care a aflat ca a fost inselat, Liviu Dragnea nu a mai vrut sa comunice sub nicio forma cu fosta lui iubita.Nu a mai putut ierta nimic si nici nu a mai dorit sa asculte versiunea ei. A ignorat toate mesajele si telefoanele ei si i-a luat masina pe care o conducea. I-a dat, de asemenea, termen ca in cateva zile sa se mute din apartamentul in care locuiau impreuna in Capitala, potrivit playtech.ro