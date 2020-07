Cum a ajuns sa arate Cristina Spatar. La 48 de ani nu se mai opreste cu operatiile estetice

Cristina Spatar, in varsta de 48 de ani, are un corp de invidiat, dupa ce si-a facut mai multe operatii estetice.In urma unor interventii estetice, artista si-a modificat talia si posteriorul."Mi-am făcut operaţia pentru că imediat după naştere am apelat la toate metodele posibile pentru a scăpa de surplusul de grăsime de pe abdomen şi talie, dar nu am reuşit să revin la forma iniţială. Mă simt mai liniştită, ştiind că pot să arăt chiar mai bine decât înainte. L-am ales pe doctorul estetician Călin Doboş pentru că este un adevărat profesionist. Și am văzut atâtea exemple de vedete «sculptate» de el care m-au impresionat. După ce l-am cunoscut am ştiut că mă las pe mâini bune", a spus Cristina Spătar, potrivit click.ro Totodată, medicul Cristinei a dezvăluit care sunt procedurile prin care a trecut frumoasa solistă.I-am făcut o liposucţie de talie, ca să îi accentuăm mijlocul. Am îndepărtat grăsimea şi i-am injectat-o în fese pentru a corecta câteva imperfecţiuni. Nu a avut o cantitate mare de grăsime, iar scopul a fost să îi modelăm talia şi fesele. De asemenea, să le dăm o tentă uşor mai profică, mai tonică. În cazul ei recuperarea este rapidă, fiindcă n-a fost o procedură de mare anvergură. Mă aştept ca ea deja să se poată plimba din a doua zi. În 4-5 zile să fie capabilă să conducă maşina singură şi să se mişte lejer prin casă. Astfel îşi reia toate activităţile de zi cu zi. Sport nu are voie să facă, decât după 6-7 săptămâni, în funcţie de cum evoluează.