Cum a murit de fapt Cornel Gales

Initial, s-a spus ca la volan se afla Cornel Gales, insa in urma informatiilor primite de la anchetatorii din Spania, se pare ca acesta era pasager., a declarat Silviu Lepădat la Antena Stars.Cea care se va ocupa de înmormântare este Viviana, iubita lui Cornel Galeș. Bărbatul își pregătise locul de veci lângă cel al Ilenei Ciuculete. Cornel Galeș are trecut numele pe placa funerară aflată la mormântul regretatei soliste., a mai spus Silviu Lepădat.

