Cum a reusit Luminita Anghel sa slabeasca 35 de kilograme. Metoda care sigur functioneaza

Luminita Anghel a slabit spectaculos dupa ce ajunsese sa cantareasca 93 de kilograme. Artista a marturisit ca a incercat numeroase diete, insa cu multa vointa si ambitie a reusit sa gaseasca pana la urma o metoda prin care sa dea jos kilogramele in plus.Cantareata a dezvaluit singura metoda care a functionat in cazul sau si a dat rezultate a fost aceea a micsorarii cantitatilor de mancare.„Nu a fost o rețetă minune. Am încercat tot ce se putea încerca. Unele au funcționat, altele nu, câteodată am slăbit, alteori am stagnat. Eu, într-un final, am slăbit mâncând foarte puțin. După modelul celor care și-au făcut intervenția cu celebra tăiere a stomacului, eu mănânc așa pentru că așa îmi doresc.Puțin, dar orice, cu măsură și nu mănânc seara, după ora 18.00, nu beau deloc alcool, noi nu avem în casă sucuri acidulate. Nimeni nu consumă.", a declarat Luminița Anghel.De asemenea, Luminita Anghel a marturisit ca, pe langa aceasta dieta, ea a inceput sa faca si foarte mult sport."Acum am 58 de kilograme, față de 93 cât aveam atunci când l-am născut pe Filip. M-am apucat din nou de sală, am antrenor personal. Îl duc pe Filip la școală și mă opresc la sală. Stau două ore la sală", a declarat Luminița Anghel.