Cum a slabit, de fapt, Oana Roman zeci de kilograme. Secretul ei a fost aflat

Pentru ca toata lumea doreste sa ii afle secretul cu care a ajutat-o sa slabeasca zeci de kilograme, Oana a dezvaluit fanilor sai de pe retelele de socializare cum se prepara salata cu ajutorul carei a reusit sa scada in greutate.„O să vă arăt ceva foarte interesant. Este vorba despre o salată pe care eu o consum frecvent. Este prima mea masă pe ziua de astăzi și ultima, am mai avut doar o gustare mai devreme. Este o salată pe care o mănânc cu pulpe de pui la grătar. Salata are frunze de slată verde și roșie, porumb, brânză telemea și un sos făcut din muștar Dijon și un pic de maioneză. Această salată este genială, credeți-mă!', a spus Oana Roman.Vedeta a spus că niciodată nu a avut complexe legate de corpul ei, însă a dezvăluit că are o sigură problemă de care va scăpa cât mai curând.„Eu complexată n-am fost niciodată, am o singură problemă pe care vreau să mi-o rezolv, iar pentru asta o să fac în toamnă o abdominoplastie. În rest eu complexe n-am avut‘, a spus Oana Roman pe Instagram.