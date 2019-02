Cum a slabit Feli 30 de kilograme

Artista a marturisit ca a facut o operatie de micsorare a stomacului, insa inainte de aceasta interventie a tinut mai multe diete.„Am încercat toate dietele posibile, pe grupă sanguină, disociate, cele cu zeamă de varză, inclusiv m-am înfometat 20 de zile sub motivul detox. Fierbeam legume şi beam apă cu puţină sare şi piper, mă minţeam că e pentru detox, doar că de fapt mă înfometam. Şi de la toate acestea ajungeam să mă îngraş la loc şi încă puţin peste', a povestit Feli.Ea a decis apoi să urce pe masa de operație și să își micșoreze stomacul.„Am slăbit 30 de kg și mă bucur că acest lucru nu a avut un impact foarte mare asupra pielii, dar mă duc la masaj, fac tratamente pentru piele, fac sport, în sfârșit mă pun pe picioare. Eu abia acum am înțeles ce înseamnă să ai grijă de ține și să te pui pe primul loc, trebuie să fie un echilibru în viață, echilibru la care eu acum muncesc foarte mult”.Din perspectiva istoriei sale, Feli îndrăznește să sfătuiască fetele preocupate de kilograme să nu aleagă dietele rapide și nici soluțiile extreme de slăbit fără să se documenteze foarte bine înainte sau să discute cu medicii despre asta.„Nu îmi pare rău că am luat această decizie, mi-a schimbat viața, era fix ce aveam eu nevoie și asta mă împinge și mai tare să am grijă de sănătatea mea”, mai spunea Feli.