Cum a slabit Mariah Carey 30 de kilograme!

„După ce am început dietă, am pierdut peste 15 kilograme. Am avut o sarcina foarte grea. Am fost nevoită să stau în pat, dar până şi odihnă era dureroasă. Am învăţat foarte multe în perioada de sarcina, urmărind schimbările care se petrec în corpul meu”, spunea artista la un moment dat. MMariah Carey a declarat că a apelat la o dietă foarte strictă, Jenny Craig. Dieta presupune doar consumarea anumitor tipuri de alimente, precum: fasole neagră, linte, varză roşie, conopidă violet, vinete, corcoduşe negre, cartofi şi morcovii mov, struguri roşii şi negri, prune închise la culoare, dude negre, mure şi fragi, mere, smochine, ceapă roşie, afine, busuioc şi ceai de levănţică.Artista a spus că secretul pentru pierderea în greutate este să mănânce puțin și des. Însă, cu toate acestea, cântăreața nu și-a menținut silueta de-a lungul timpului, ci a trecut prin mai multe transformări. Mariah Carey s-a îngrășat 11 kilograme, a slăbit, iar la un moment dat s-a îngrășat 20 de kilograme. Vedeta ajunsese să cântărească 65 de kilograme la o înălțime de 1,75, pentru ca apoi să ajungă brusc la 85 de kilograme.