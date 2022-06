Cum a slabit Simona Gherghe 5 kilograme. A renuntat la un singur aliment

Simona Gherghe a marturisit ca s-a ingrasat cateva kilograme si a fost nevoita sa apeleze la o dieta pentru a slabi. Vedeta a marturisit ca a reusit sa slabeasca rapid 5 kilograme cu ajutorul unui regim simplu, bazata pe mancare gatita si vegetale.Pentru a putea da jos kilogramele in plus, prezentatoarea TV a trebuit sa isi gateasca chiar ea preparatele. Cu aceasta ocazie a descoperit si o noua pasiune.„Daca mă întreba cineva cât timp petrec în bucătărie, îi ziceam că extrem, extrem de puțin. Între timp, lucrurile s-au schimbat deoarece am ținut o dieta care a avut și rezultate. Am slăbit cinci kilograme și mă simt foarte bine. Acum intru în bucătărie și gătesc mai des. Îmi place să ciugulesc puțin câte puțin și sunt la faza în care mă mențin. Mi-am dat seama că se poate și așa… gătind eu!”, a declarat Simona Gherghe.In dieta ei, a introdus legume sănătoase precum sparanghelul, broccoliul și varza, pe care a învățat să le prepare într-un mod delicios. Ea a mai marturisit ca a renuntat partial la carne.„Fac supă de sparanghel, de broccoli, creveți cu sos de usturoi și ulei de măsline, îmi plac foarte mult varza călită, mazăre, ciupercile. Lucruri simple care să nu-mi ia mai mult de trei sferturi de oră cu totul. Am observat că, daca îmi gătesc eu, știu exact ce trebuie să folosesc. Mă feresc de condimentele astea cu multe E-uri, știu calitatea uleiului și ce trebuie să folosesc.De asemenea, am început să nu mai consum carne. Nu sunt vegetariană, dar mă simt mult mai bine daca mănânc mai rar carne. Iar daca vreau ceva natural, prefer să merg la bunica mea și să mă aprovizionez de acolo.”, a mai spus Simona Gherghe.