Cum arata casa lui Ion Tiriac. Cel mai bogat roman traieste intr-un lux impresionant

Ion Tiriac, cel mai bogat roman, locuieste intr-un lux impresionant. Vila in care sta omul de afaceri este situata intr-un complex rezidentialaLocuinta acestuia are si un teren de handbal de 800 de metri patrati.Pasiunea pentru vanatoare a mogului este cunoscuta de toata lumea. Acest aspect se poate vedea si decorul casei. In bucatarie, Tiriac are ca obiecte decorative trei colti de elefant. In plus, patul acestuia, care masoara 16 metri patrati, este tapitat in totalitate cu piele de elefant. Casa, decorata in special cu marmura este, contrar aparentelor, una calduroasa. Aceasta are incalzire prin pardoseala. Ion Tiriac se afla si in acest an, pentru a patra oara consecutiv, pe prima pozitie a Top 300 Capital, cu o avere estimata la 1,7-1,8 miliarde de euro, in crestere cu 7,6% fata de anul anterior, potrivit click.ro. Pe langa acestea, Tiriac se bucura si de o curte interioara superba, cu o piscina impresionanta.