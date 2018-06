Cum arata Loredana Groza fara pic de machiaj! O recunosti?

Loredana, recunoscuta pentru capacitatea ei de a se reinventa, le-a aratat fanilor cum arata in momentul in care se trezeste de dimineata.“Toata lumea crede ca am recurs la operatii, nu am recurs niciodata la asa ceva, nu sunt adepta a chestiilor invazive. Reusesc sa am un stil de viata sanatos. Ma trezesc devreme, am ritualurile mele dim, fac yoga, stretching, pilates sau merg la sala. Incerc sa alternez acest regim de viata destul de spartan pe care il am cu o alimentatie sanatoasa pe care o am. Sa evit zaharul, fainoasele”, a marturisit Loredana Groza la inceputul anului in cadrul unei emisiuni tv.