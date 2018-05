Cum arata Michelle Obama in tinerete. Imagini fabuloase cu fosta prima-doamna a SUA

Fotografiile vor fi incluse in cartea ei autobriografica ce va fi lansata pe 13 noiembrie. Intr-una dintre imagini, fosta prima doamna a Americii apare alaturi de parintii ei, Marian si Fraser, pe vremea cand era doar o adolescenta. Michelle a crescut intr-un apartament din Chicago, impreuna cu fratele ei mai mare, Craig Robinson, si parintii ei.„Tatal meu, Fraser, m-a invatat sa muncesc mult, sa rad des si sa-mi tin promisiunile. Mama mea, Marian, m-a invatat cum sa gandesc pentru mine si cum sa-mi folosesc vocea. Impreuna, in apartamentul nostru mic din partea sudica a Chicago-ului, familia mea m-a ajutat sa vad valoarea in povestea noastra, in povestea mea si in cea mai mare poveste din tara noastra”, a mai scris Michelle in carte.O alta fotografie a fost facuta in urma cu aproape patru decenii, pe vremea cand era o tanara studenta Universitatea Princeton. ”Eram o studenta de culoare dintr-un cartier din clasa muncitoare din Chicago, in timp ce corpul elevilor de la Princeton a fost, in general, alb si bine pregatit”, a scris Michelle.Cel mai interesant instantaneu este cel de la nunta lui Michelle cu Barack. Fostul lider de la Casa alba sta intr-un genunchi in fata miresei sale si pare sa o incalte pe aceasta. „Nu se poate vedea din aceasta poza, insa in ziua nuntii, in octombrie 1992, Barack s-a trezit cu o groaznica raceala. Pana ne-am intalnit in fata altarului, i-a trecut in mod miraculos si am sfarsit prin a dansa intreaga noapte. 25 de ani mai tarziu inca ne mai distram impreuna, dar, in acelasi timp, muncim din greu pentru a construi un parteneriat si a ne sustine unul pe celalalt ca persoane individuale. Nu pot sa-mi imaginez ca as putea trece prin toata cursa asta salbatica cu altcineva in afara de el“, a scris Michelle Obama pe Instagram.