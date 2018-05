Cum arata primul sot al lui Meghan Markle. Imagini de la prima ei nunta, din Jamaica

Cu toate acestea, printul Harry nu a tinut cont de nimic si s-a casatorit cu Meghan, chiar daca este metisa si are si un divort la activ.In anul 2011, ea s-a casatorit cu producatorul american Trevor Engelson, in varsta de 41 de ani, dupa 7 ani de relatie. Nunta a avut loc in Jamaica, chiar pe plaja, iar cununia religioasa a durat 15 minute. Petrecerea in schimb a durat patru zile.Dupa doar doi ani de mariaj, Meghan a decis sa divorteze din cauza unor “diferenţe ireconciliabile”, scrie The Sun. Markle tocmai obţinuse rolul lui Rachel Zane din serialul “Suits” şi a fost nevoită să se mute la Toronto, iar Trevor Engelson nu a acceptat să meargă cu ea şi a rămas să lucreze la proiectele sale din Los Angeles.