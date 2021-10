Cum arata sora lui Mihai Petre. Putina lume stie de ea. Este superba si foarte talentata

Pasiunea sa este dansul si a castigat numeroase concursuri. De altfel, vedeta a fost mereu o sursă de inspirație și un model pentru sora sa, Alina. Aceasta este multiplă campioană la dans sportiv, dar și profesoară de dans.„Nu e greu să fii sora lui Mihai Petre . Eu văd lucrul acesta ca pe un mare avantaj, am avut şi am în continuare foarte multe lucruri de învăţat de la el şi nu mă refer doar la domeniul pe care îl practic, ci mă refer la lucruri şi situaţii din viaţă în general. Pentru mine a fost mereu un exemplu foarte bun: îmi dă sfaturi, mă ajută, de cele mai multe ori, deciziile importante din viaţa mea le iau după ce ascult şi părerea lui.Niciodată nu m-am simţit dezavantajată sau inferioară lui, nu am de ce, eu sunt o persoană care munceşte, o persoană care a realizat tot ce a realizat prin muncă nu pentru că sunt sora lui Mihai. După cum bine ştii, sunt foarte puţine persoane care ştiu că Mihai Petre are o soră, iar când cineva află lucrul ăsta, pentru mine este doar un motiv de bucurie şi mândrie”, declara Alina Campigotto, potrivit csid.ro.