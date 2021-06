Cum arata sotul Alexandrei Stan: "Este foarte foarte sexy". S-au casatorit dupa cateva saptamani de relatie

Veste soc in showbiz! Cantareata Alexandra Stan a uimit pe toata lumea. S-a casatorit in mare secret, desi nimeni nu stia ca artista are un iubit si o relatie atat de serioasa incat sa se ajunga la casatorie.Alexandra Stan a dat acum detalii despre barbatul care i-a cucerit inima si a convins-o dupa doar cateva saptamani de relatie sa spuna marele DA. Cei doi s-au cunoscut intr-un mod inedit, dupa cum a povestit artista."Soțul meu este cel mai minunat om pe care l-am cunoscut. Este un om muncitor, credincios, serios și… foarte, foarte sexy. Ne-am cunoscut prin intermediul unor prieteni, în urmă cu câteva luni, într-un context social. Nu am fost pacienta lui, am fost clienta lui, el m-a consiliat pe partea de dezvoltare personală. În plus, pisicul meu a fost pacientul lui, el s-a ocupat de Hercules, doar că a fost într-un stadiu prea avansat de boală și nu mai este printre noi… Cât despre noi, a fost dragoste la prima vedere, din partea amândurora, ne-am îndrăgostit instant unul de celălalt și, după cum vedeți, n-am stat prea mult pe gânduri", a dezvăluit Alexandra în cadrul unui interviu exclusiv pentru viva.ro Alexandra Stan a marturisit ca s-a indragostit de sotul ei la prima vedere, insa nu a avut curajul sa faca ea primul pas, asa ca a asteptat ca el sa o abordeze. Nu a asteptat prea mult, caci se pare ca si actualul ei sot a fost vrajit din prima de frumusetea artistei."El a făcut primul pas și a fost cel care mi-a mărturisit că are sentimente pentru mine. Doar că și eu simțeam același lucru, numai că nu știam dacă să-i spun sau nu, având în vedere că ne-am cunoscut într-o perioadă în care nu a fost despre noi doi, ca indivizi", a mai povestit artista.