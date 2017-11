Cum arata vila in care locuieste Klaus Iohannis

Aceasta a fost construita in timpul dictaturii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej si a fost destinata inca de la bun inceput protocolului pentru sefii de stat.Fostul senator, Marius Marinescu, imediat dupa anii '90. Acesta a descris cu minutiozitate vila in care locuieste in prezent Klaus Iohannis si a vorbit despre istoria acesteia pentru cancan.ro."Vila a fost construita in perioada lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, arhitectul ei fiind Cezar Lazarescu. Apartinea Gospodariei de Partid, care era RA-APPS-ul de astazi. Dej a locuit cu familia in Vila Lac 3 si trebuia sa se mute in Vila Lac 1, dar a murit. Ceausescu a folosit vilele Lac 2 si Lac 3 pentru protocol. Erau folosite pentru presedintii de rang 2 si rang 3, cei de rang 2 fiind dictatorii. Mubarak, Gaddafi, Saddam Hussein, Mobutu Sese Seko si canibalul Bokassa au fost cazati la Lac 3. E o vila bantuita de spiritele canibalilor si dictatorilor", a declarat Marius Marinescu.