Cum arata Viorica Dancila in tinerete, la 29 de ani

Ea a dezvaluit ca l-a infiat pe fiul sau Victor, iar acel moment i-a schimbat radical viata. Conditiile materiale pe care le avea atunci nu erau cele mai fericite.Viorica Dancila locuia la acel moment in Videle, intr-un apartament cu doua camere."După ce l-am înfiat pe Victor, cu foarte multe insistențe, ni s-a schimbat viața. Am avut un țel. Când era greu, trebuia să depășim pentru că era Victor. El a devenit răsfățatul familiei."La început n-au înțeles, eram în 1990. Victor e născut pe 1 ianuarie 1990 și erau condițiile puțin mai grele. Stăteam în Videle, aveam un apartament cu două camere atunci", a spus Viorica Dăncilă.Viorica Dancila a dat publicitatii si o imagine rara in care apare alaturi de familia ei, la varsta de 29 de ani.