Cum au aparut imaginile in presa cu Anamaria Prodan goala. Laurentiu Reghecampf: "Eu am sters mailurile"

Laurentiu Reghecampf a facut primele declaratii in acest sens si a marturisit ca el a sters imediat ce a primit acele imagini nud cu sotia sa. Ba mai mult, el a declarat ca a incurajat-o pe Anamaria sa depuna plangere la politie in acest sens.„V-am spus şi vreau doar să ascultaţi două secunde. Pozele de care discutaţi dumneavoastră mi le-a trimis Anamaria pe mail. În următoarea secundă am şters mail-urile. Se poate vedea în secunda doi, iar eu am încurajat-o pe Anamaria să facă plângere pentru a afla cine a primit şi de ce a primit aceste poze. Nu am niciun fel de problemă, chiar o ajut în acest demers', a spus în direct Reghe, potrivit Libertatea.ro.Celebra impresară a declarat că deja a aflat cine a publicat toate imaginile cu ea dezbrăcată, subliniind că autoritățile de vor ocupa de această situație.', a spus Anamaria Prodan pentru click.ro.