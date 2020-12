Cum au petrecut vedetele Craciunul in an de pandemie. Interviu exclusiv cu Diana Bianca

La fel, și în cazul Dianei Bianca, vedeta Prima TV și WowBiz, de la care am aflat cum a fost pentru ea Craciunul în acest an, în an de pandemie, dar care ne-a împărtășit și câteva amintiri din Crăciunul copilăriei ei.: Sărbătorile de Crăciun le petrec de când mă știu, în familie. Acasă, la părinții mei. Noi suntem bucovineni, iar Sărbătorile de Iarna au o magie aparte. E magic, e o bucurie, e ceva ce nu pot descrie în cuvinte... Mama mea pregătește tot ce se poate imagina, toată lumea se așează la Masa de Ajun, vin colindatorii și simți într-adevăr că aparții unei familii, îți simti rădăcinile și e minunat.Crăciunul copilăriei mele era magic cu adevărat. Încărcat de zăpadă (locuiam la bunici, în Câmpulung Moldovenesc), cu toate tradițiile respectate și obligatoriu cu Moș Crăciun prezent. Îmi amintesc senzația aceea de bucurie nemărginită, atunci cand bătea la ușa, un fel de dragoste amestecată cu teama și respect. Pentru ca îmi aminteam eu toate lucrurile pe care le făcusem așa cum nu i-ar fi placut lui Moș Crăciun și eram absolut convinsă ca și el le știe.Mi-a adus suficient cât să fiu recunoscatoare. Și lucruri materiale și binecuvântări de multe tipuri. Eu mereu sunt recunoscătoare și cred ca asta a fost cumva și cheia succesului, pentru mine.Ce faci la trecerea dintre ani?Pe meleaguri românești. Voi pleca la noi, la munte. Inițial trebuia să plec într-o vacanță, însă ni s-au dat planurile peste cap în ultimul moment. Dar anul acesta m-a învățat mult ce înseamnă acceptarea. Așa că voi încerca să sărbătoresc noul an cu bucurie, cu speranța și cu recunoștință.