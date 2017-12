Cum il teroriza Roxana Dobre pe Florin Salam

Prietenii manelistului se gaseau de multe ori in situatia in care incercau sa il sune pe Florin, iar dincolo de telefon, raspundea Roxana. Acestia au dezvaluit ca in tot acest timp, ea era cea care raspundea la telefonul manelistului, lua deciziile din casa si nimic nu se intampla fara aprobarea ei.Desi s-a vehiculat ca Roxana s-ar fi intors la fostul ei amant, bruneta a marturisit ca il iubeste pe Florin Salam si ca a plecat de acasa dupa ce Florin Salam ar fi ridicat tonul la ea.