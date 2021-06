Cum l-a cunoscut Iulia Albu pe iubitul sau. De ce nu a mai vrut sa auda de el dupa prima intalnire

Invitata in cadrul podcastului Acasa La Maruta, Iulia Albu a dezvaluit cum l-a cunoscut pe actualul sau iubit si de ce nu a mai vrut sa auda de el dupa prima intalnire.„Suntem de foarte mult timp împreună și, cu siguranță, este omul lângă care mă văd pentru restul vieții mele. Am lângă mine un om care mă susține 100% și care știe să-mi spună și când greșesc și pe care-l ascult. Și care știe să mă și laude atunci când este cazul. Cel mai important este să ai lângă tine o persoană care să-ți poată spune că greșești într-un fel în care să nu te simți rănită sau să simți că nu ești ceea ce trebuie”, a declarat Iulia Albu.”A fost cel mai de succes blind date din istorie. Nu știam absolut nimic unul despre celălalt. El nu mai venise de foarte mult timp în România, nu știa cine sunt. Nu știa de găină … Iar eu nu știam nimic despre el. O prietenă comună ne-a făcut lipeala. Mi-a sus că ieșim la masă și la masă a apărut Mike. (…) După prima întâlnire eu am spus că nu vreau să-l mai văd niciodată pe acest om. A fost așa un sentiment puternic de revoltă. Era foarte arogant. După o lună m-a sunat și mi-a spus să ne întâlnim și de atunci nu ne-am mai despărțit”, a povestit Iulia la Măruţă.