Cum poti obtine ziua libera dupa vaccinarea anti-covid. Care sunt principalele conditii

iar dacă ziua liberă coincide cu ziua vaccinării, ai obligația să depui adeverința de vaccinare în prima zi lucrătoare după ce ai primit serul.De ziua liberă poate beneficia și unul dintre părinţi sau reprezentantul legal al copilului cu vârsta de până la 18 ani, precum şi al persoanei cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, în ziua vaccinării copilului.Aceasta lege nu se aplica in cazul salariatilor si cadrelor militare daca sunt vaccinate la locul de muncă prin grija angajatorului.Salariaţii sunt obligați să informeze angajatorul cu privire la opţiunile de programare a zilelor libere pe care urmează să le solicite, în vederea asigurării în condiţii optime a funcţionării activităţii acestuia.Nu absolut toți salariații au dreptul la ziua liberă, deoarece nu primesc zile libere în contul vaccinării cei care s-au vaccinat deja, până la 29 iulie, cu toate dozele – pentru că legea NU retroactivează și nicio prevedere din cuprinsul său nu le oferă dreptul la zile libere celor care s-au vaccinat deja.Ziua libera nu se include in durata concediului de odihna. Desigur, asta presupune că angajatul cu pricina are contractul de muncă activ, nu suspendat, neputând fi, de pildă, în șomaj tehnic și să ceară ziua liberă pentru vaccinare.Nu neapărat, putând să fie și altă zi, de pildă a doua zi după vaccinare. În lege este menționat „În situația în care ziua liberă coincide cu ziua vaccinării”, or asta ne duce cu gândul la faptul că poate fi vorba și de altă zi.Adeverința de vaccinare e singurul document cerut în lege. Dacă ziua liberă și ziua vaccinării coincid, atunci adeverința trebuie depusă la angajator în prima zi lucrătoare de la vaccinare. Dacă liberul e luat ulterior, atunci adeverința va trebui, per a contrario, să fie adusă înainte angajatorului – adeverința e eliberată în format fizic la momentul vaccinării pacientului.Nu se precizează nimic despre necesitatea de a o aduce în format electronic sau fizic, dar cel vaccinat o poate obține și în forma electronic oricând.