Cum s-a imbogatit Catalin Botezatu in pandemie

Desi nu a avut prezentari de moda, Catalin Botezatu a avut numeroase contracte de imagine, chiar s-au dublat in timpul pandemiei de coronavirus.“Chiar dacă nu am avut prezentări de modă şi lucrurile s-au încetinit într-o oarecare măsură, contractele de imagine s-au înmulţit, s-au dublat chiar. O parte din afacerile mele au fost afectate. Aşa cum se ştie, fabricile au fost închise, au fost pierderi, am închis magazine. Dar am luat-o ca atare, ne-am asumat. Cu toţii am pierdut şi dacă suntem puternici o vom lua de la capăt şi vom recupera”, a declarat Botezatu pentru Click.ro ”Am muncit foarte mult. Dar mi-am permis să mă odihnesc câteva zile într-un loc drag sufletului meu, la o pensiune pe care o consider o a doua mea casă. Nu mi-au lipsit deloc locurile exotice. La această pensiune m-am simţit mai bine decât în orice altă destinaţie. Am stat singur, am avut timp să îmi pun ordine în gânduri şi în proiectele pe care le voi derula în continuare. În această perioadă am mâncat ce am vrut, cât am vrut; m-am şi îngrăşat puţin. M-am jucat cu câinele meu, Gucci, el mi-a fost singura companie.Nu, nu m-am plictisit pentru că, aşa cum spuneam, în fiecare zi aveam un program uşor «leneş», mi-am permis să mă trezesc mai târziu, dat fiind că mă aflam într-o casă, o pensiune de munte, la un om care se ocupă de mine ca o adevărată mamă; luăm micul dejun când doream. Am fost un răsfăţat. Pentru prima oară în viaţa mea am mers la cules de fragi şi afine. Zona era plină de astfel de fructe. Nu s-a instalat niciun fel de monotonie”, a mai spus designerul.