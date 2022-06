Cum s-a vindecat Marius Elisei de alopecie. Metoda inedita care l-a ajutat

Marius Elisei, sotul Oanei Roman, s-a luptat ani la rand cu alopecia. A fost nevoit chiar sa se rada in cap la un moment dat, pentru ca nu stia la ce tratament sa apeleze pentru a scapa de aceasta problema. Dupa numeroase investigatii, Marius Elisei a reusit sa se vindece., a spus Marius Elisei la Antena Stars.A apleat chiar și la tratamente băbești, cu usturoi., a mai spus el la Antena Stars.Boala s-a declansat la el din cauza stresului, iar in momentul in care a inceput sa se mai linisteasca, au aparut si primele rezultate. A început să râdă cu ajutorul unor videoclipuri de pe Internet și a observat că apelocia s-a diminuat, până a dispărut.', a mai zis Marius Elisei.