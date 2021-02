Cum se simte Andra dupa ce a fost diagnosticata cu COVID0-19

„Au fost niște zile mai grele până acum, dar astăzi mă simt mult mai bine. Am avut dureri musculare, am început să tușesc foarte tare, să mă doară în gât foarte tare, astăzi mi-am pierdut și gustul și mirosul. Noi suntem aici, acasă în familie, bucuria cea mai mare e că copiii sunt bine și soțul meu. Eu astăzi mă simt foarte bine‘, a spus Andra Măruță pe Instagram.„Pot spune că mă simt bine… Dacă va continua tot așa voi putea spune că am trecut ușor peste COVID. Am o tuse, mai am stări de febră seara și, da, am rămas fără gust și fără miros. Este foarte ciudată starea asta. Am făcut test și aseară și am ieșit pozitiv, deci trebuie să stau în izolare aceste 14 zile.Andra are și dureri musculare. Cea mai energică dintre noi este Eva. David ne spune zilnic să îi facem și lui teste, pentru că el este departe de noi. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au trimis mesaje de suținere”, a declarat Cătălin Măruţă.