Cum se simte Simona Halep dupa ce a fost diagnosticata cu COVID-19

„Simona e în neregulă, s-a autoizolat, are simptome medii și sper să se refacă cât mai repede. Am fost destul de surprins, pentru că Simona e destul de atentă, grijulie, tot timpul a respectat măsurile, însă, după cum vedem, este acest nou de val de COVID-19 și nu știu când și de unde a luat. Nici ea nu știe. E o realitate cu care trebuie să ne confruntăm și sper că vom trece cu bine prin asta. Nu cred că sunt chestii pe care le poți controla. O luăm ca atare. Nu ne gândim că e ceva negativ sau pozitiv, e o realitate. Important e să treacă cât mai repede și cât mai bine peste acest virus. Apoi, vom începe pregătirea, când va fi gata”, a declarat Artemon Apostu-Efremov.Simona Halep a anunțat sâmbătă pe contul ei de Twitter că s-a infectat cu noul coronavirus.„Bună tuturor, am vrut să vă anunț că am fost testată pozitiv cu COVID-19”, a scris Simona Halep: „Mă simt bine ... vom trece prin asta împreună”.

Elena Udrea nu si-a cunoscut pana acum soacra Elena Udrea are un o fetita cu iubitul sau Adrian Alexandrov si sunt impreuna de mai multi ani, insa aceasta nu a apucat pana acum sa isi cunoasca soacra. Asta deoarece, in timp ce soacra acesteia se afla in Romania, Elena Udrea fugise in Costa Rica. Apoi, cand aceasta s-a intorc in Romania,

George Burcea a rupt tacerea despre consumul de droguri. De ce l-a denuntat Andreea Balan George Burcea, fostul sot al Andreei Balan, a facut primele declaratii despre consumul de droguri, dupa ce in urma cu cateva luni Andreea Balan a alertat politia ca sotul sau a plecat cu masina sub influenta substantelor interzise. Intr-un interviu pentru revista OK! Magazine, actorul a

Gabriela Firea, in doliu. Un membru al familiei sale a decedat Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, trece prin momente grele. Bunicul sau s-a stins din viata. Gabriela Firea i-a adus un omagiu pe pagina sa de socializare, unde a postat un mesaj plin de durere. ”Prima duminică fără bunicul Gheorghe, tatăl mamei noastre? A