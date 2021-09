Cum se simte Viorica de la Clejani dupa ce s-a infectat cu covid. Ionita este foarte speriat: "Mi-a fugit pamantul de sub picioare"

Artista a recunoscut că nu s-a vaccinat împotriva coronavirusului, însă în ultimele zile s-a simțit rău, iar când a văzut că situația scapă de sub control, a sunat și ea la ambulanță pentru a cere ajutor.”Mi-a fugit pământul de sub picioare când am aflat că soția mea s-a îmbolnăvit de Covid. Ea e universul meu și al copiilor mei, așa că am reacționat imediat. Am internat-o la Matei Balș de trei zile și situația sa e una buna. Am toată încrederea în medici și în asistente că vor avea grijă de soția mea. Viorica nu se vaccinase anti covid, dar lua niște medicamente…așa că vă rog pe toți să luați foarte în serios această boală nenorocită, o boală grea. În prezent Viorica e bine, se simte bine și e în salon, nu la ATI”, a declarat Ioniță de la Clejani, în exclusivitate pentru Impact.ro.