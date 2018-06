Cum slabeste Gabriela Cristea cate 1 kilogram pe saptamana

“Ne-am hotarat sa facem cununia religioasa in toamna. Nu am hotarat data, o sa fie o chestie foarte intima”, a marturisit Gabriela Cristea in cadrul emisiunii Xtra Night Show.Pentru ca deja s-a intors pe micul ecran si isi doreste sa arate bine si la marele eveniment din toamna, Gabriela Cristea s-a pus pe slabit. Ea a fost la un nutritionist si urmeaza o dieta personalizata, cu ajutorul careia slabeste un kilogram pe saptamana."Slabesc un kilogram pe saptamana. Evident ca in timpul sarcinii m-am umflat. Tin un regim. Am fost la nutritionist, am mai tinut o data regimul asta. Este un regim sanatos, de fapt.Cand te duci la nutritionist sa nu te astepti sa spuna ca pocnesti din degete si slabesti. Poate poti, daca te infometezi. Eu nu am vrut, pana la urma nu am de ce. Nu am un target, vreau doar sa slabesc sanatos. Am luat 18 kile in sarcina”, a declarat Gabriela Cristea.