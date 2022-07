Cum slabeste Ioana Ginghina. Actrita a dezvaluit meniul care o ajuta sa scape de celulita si de kilogramele in plus

„Iar sunt la dieta cu pepene! Timp de zece zile încerc să mănânc doar pepene rosu. Mănânc pepene cât pot, nu mă abţin. Ieri, de exemplu, am mâncat o felie dimineaţa, apoi am plecat de acasă şi n-am mai mâncat nimic că nu poţi pleca în oraş cu pepenele după tine, în geantă şi apoi seara am mai mâncat o felie. Ah, şi înainte de culcare am mai mâncat o felie.De regulă, ţin cura asta cu pepene roşu timp de 10 zile, dar acum n-o să pot. De multe ori am ţinut dietă cu lichide şi eram foarte energică. Mă trezeam la ora şase şi totul era în regulă. Efectiv îţi strălucesc ochii, îţi străluceşte pielea”, a declarat actriţa.Ioana Ginghina a marturisit si cate kilograme are.„Da, acum sunt la 55-56 de kilograme și înălțime 1,65. Eu nu sunt cu kilogramele, e vorba de cum arăți, pentru că să știi că acum 10 ani aveam mai puține kilograme. Dar dacă aș mai slăbi acum nu știu dacă ar mai arăta bine. Am o vârstă, pielea are altă textură, eu anul ăsta fac 45 de ani, adică pielea arată altfel”, a mai spus Ioana Ginghină.