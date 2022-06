Damian Draghici, nevoit sa cerseasca in Grecia ca sa supravietuiasca. Cum ajunsese artistul in aceasta situatie

Damian Draghici, unul dintre cei mai apreciati artisti din Romania, a facut recent marturisiri surprinzatoare despre anii pe care i-a petrecut in Grecia. Artistul a dezvaluit ca a fost nevoit sa cearsca in aceasta tara pentru a putea supravietului.Totusi, Damian Draghici a marturisit ca nu regreta aceasta perioada si ca a invatat repede limba greaca, fapt ce l-a ajutat apoi sa se integreze mai usor in societatea elena.