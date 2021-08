Dan Bittman, noi declaratii uimitoare despre pandemia de coronavirus: "Nu a prea fost"

”Pandemia nu poate să existe pe vorbe. Pe cifre, da. Și acestea spun că nu a prea fost. În România, s-au infectat un milion și ceva și s-au vindecat 1,45 milioane. S-au vindecat. Au murit 20 – 30.000. Din care ne spune ministrul acela fugar că nu prea erau cifrele acelea. Doar 300 din 30.000.A fost o boală foarte nasoală, care atacă niște lucruri de nu ne-am mai trezit noi acum. Dar prefer să am un tratament. Să știu să mă tratez pentru că iată că vaccinul nu face nimic”, a declarat Dan Bittman, la Aleph News.Solistul trupei Holograf sustine ca pandemia de coronavirus ”era știută” din urmă cu un deceniu și că, de fapt, oamenii văd acum reportaje și filme de atunci. Mai mult, el l-a numit ”idiot” pe imunologul Anthony Fauci.”Eu cred că Fauci are nevoie de a treia (doză, n.r.). I-o fac eu cu mâna mea. Îl ai pe Fauci, un idiot, care spune ceva și toată lumea este de acord. Am înțeles că au descoperit și de unde ia banii. Zeci, sute de milioane. Și toată lumea este liniștită”, a spus Dan Bittman.