Dan Bittman: "Sa mor si eu de Covid, sa dea Dumnezeu"

Intr-o postare pe Facebook , Bittman a constetat in termeni duri autoritati le si felul in care gestioneaza pandemia."Pericolul exista (...) Dar ne luam dupa alte tari in loc sa gandim cu capul nostru. Oameni buni, incepeti sa ganditi cu mintile voastre. Nu va mai lasati influentati de tot felul de povesti care vin din Franta, din Italia, din Germania (...) In Germania sunt, poate, zeci de mii de imbolnaviri in fiecare zi, dar nu moare nici dracu', pentru ca stiu sa aiba grija de ei si ii trateaza. In Romania, avem cateva mii de asa-zise infectari pe zi si, iarta-ma, un medic care lucreaza in sistem exact pe cifre imi povestea cum adunau ei: daca te testeaza de trei ori, la acelasi pacient, pun trei, nu unul singur. De asta spun, hai sa revenim cu picioarele pe pamant", a spus Bittman.Solistul Holograf a mai spus la Antena 3 ca el crede in "modelul suedez, modelul neo-zeelandez, modelul grecesc". "Cum e posibil sa innebunesti niste oameni cu un test cu 30% marja de eroare (testele PCR, n.r.) Hai sa fim seriosi. Vrem sa ingrozim un popor intreg? N-o sa mai iesim pe strazi, mare smecherie", a spus Bitmann., a spus Bittman, potrivit sursei citate.

