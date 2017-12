Dan Diaconescu a fost eliberat

“Exista premisele ca timpul executat a fost suficient pentru reeducarea condamnatului si ca acesta, prin participarea activa la programele desfasurate in vederea pregatirii graduale pentru liberare, si-a format o atitudine corecta fata de valorile sociale, fata de ordinea de drept si fata de regulile de convietuire sociala, scopul preventiv si educativ al pedepsei fiind atins, iar functiile de exemplaritate si eliminare temporara ale pedepsei fiind indeplinite, astfel incat in viitor sa se incadreze intr-o viata normala, parasind campul infractional", arata Judecatoria Sectorului 4 in decizia de eliberare a lui Dan Diaconescu.