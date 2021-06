Dan Diaconescu a incalcat din nou legea. Are legatura cu moartea lui Florin Condurateanu

A fost eliberat din inchisoare in noiembrie 2017, dupa ce magistratii din Ilfov i-au admis cererea de eliberare conditionata.Cu toate acestea, Dan Diaconescu a rămas cu pedeapsa complementară dispusă în 2015 de Curtea de Apel, când l-a condamnat pe acesta la închisoare. De asemenea, pe langa toate acestea, magistratii i-au interzis fostului realizator TV desfasurareaoricărei activităţi în presa scrisă sau audio-video, ca pedeapsă complementară, pe o perioadă de cinci ani după executarea pedepsei de cinci ani şi şase luni.Cu toate acestea, el a aparut la postul România TV, deşi are o interdicţie impusă de către instanţă. Omul de televiziune a vorbit, miercuri, pe postul TV, despre cel care a fost jurnalistul Florin Condurăţeanu.„Eu îi spuneam „Îngerul”. În ultimii ani mi-a fost ca un tată. Mă suna şi mă întreba când mi se ridică interdicţia, când deschid televiziunea, când refacem partidul politic. Eu îl sunam cu diferite probleme. În acest moment, în memoria lui, eu încalc interdicţia. Am interdicţia de a vorbi în public, dar mă risc pentru Florin Condurăţeanu”, a declarat Dan Diaconescu.