Dan Dobos - magicianul folclorului moldovenesc ne ofera "Raiul din copilarie"

Pentru sezonul festiv al sarbatorilor de iarna, Dan Dobos lanseaza pentru toti iubitorii folclorului „Raiul din copilarie”, o piesa inregistrata cu instrumentisti de la Ansamblul Ciprian Porumbescu din Suceava. Muzica apartine maestrului Alexandru Havriliuc, iar textul, bunului sau prieten Marcel Piticari. Piesa beneficiaza si de un videoclip, acesta fiind realizat in frumoasa comuma Cordareni din judetul Botosani, la sugestia si cu ajutorul primarului Cristian Dumitras.”, spune artistul.Dupa ce a petrecut Sarbatorile sfinte alaturi de familie si de prieteni la Iasi si in Suceava, Dan Dobos isi va intalni fanii in ajunul anului nou pe scenele din comuna Udesti, jud Suceava, la Festivalul de Datini si Obiceiuri si pe cele din municipiile Roman si Pascani. Baiat simplu de la tara, Dan Dobos si-a petrecut copilaria intr-un sat de pe malul Prutului, unde muzica populara din Basarabia ajunge pe undele radio in casele tuturor.“, marturiseste artistul. Dupa terminarea gimnaziului, Dan Dobos a parasit satul natal si s-a inscris la Liceul de Arta „Stefan Luchian“ din Botosani. Dupa terminarea liceului, artistul devine membru al orchestrei Rapsozii Botosanilor, in calitate de solist vocal, orchestra al carei manager a devenit inca din 2013.Mesajul artistului la acest sfarsit de an: „