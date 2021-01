Dana Budeanu nu se vaccineaza: "Sunt un om sanatos tun"

"Cum? Nu. Păi pentru ce să mă vaccinez? Nu am domn’e nimic, sunt un om sănătos tun. Nu sunt anti-vaccin, mi-am vaccinat copiii dupa schema națională. Nu mă vaccinez de ce? Nu am răcit în 21 de ani, sunt un om extrem de sănătos. Pentru ce să mă vaccinez?”. „Noi n-am testat, noi n-am testat deloc – cai verzi pe pereți. Dar, trebuie să ne vaccinăm acum… când ne-om organiza. Că nici acum nu suntem organizați. Nu e nimic, e ok. Nu vă grăbiți. Oricum suntem ultimii, la orice noi suntem ultimii. Numai la poza cu salvările am fost primii, înainte de englezi. Știe și domnul Arafat cum să facă pozele. Noi trebuie să ne vaccinăm, da? Da! Eu nu am auzit nimic de la presa asta de propagandă, plătită cu zeci de milioane de euro, domnule, noi nu ne testăm înainte să ne vaccinăm? Nu trebuie să fii negativ ca să te vacinezi?Că nu ai voie să te vaccinezi dacă ai boala. În general, în viață, nicio boală. Voi ați auzit pe cineva, oricine, lăsați autoritatea, să se sesizeze cineva din presă cum mergem la vaccinat, ne încolonăm și plecăm sau ne testăm înainte și știm că suntem negativi și după aia mergem și ne vaccinăm? Deci, nu mai e valabil la vaccinul ăsta. Deci, la ăsta ne ducem toți și ne înțepăm și cu asta-basta. Chiar dacă avem?", a mai spus Dana Budeanu.