Dana Grecu s-a casatorit la o luna de la divort?!

Imediat dupa ce a facut anuntul separarii, sotul realizatoarei TV s-a afisat cu noua iubita, cu care se pare ca avea o relatie de cativa ani.Iubita lui Bogdan Grecu a postat pe o retea de socializare o imagine in care apare sarutandu-se cu acesta, alatur de un mesaj in care ii spune ca ii multumeste si ca asteptarea de cativa ani a meritat. Toata lumea l-a acuzat pe Bogdan Grecu pentru gestul sau, insa, potrivit cancan.ro, se pare ca si Dana avea o relatie cu un alt barbat.Este vorba despre un medic stomatolog din Pitesti.Surse apropiate vedetei au marturisit ca Dana Grecu s-ar fi casatorit cu acesta la doar o luna de la divort. Separarea Danei Grecu de sotul sau s-a finalizat in octombrie 2017. Dana Grecu nu a oferit pana acum nicio declaratie in acest sens.