Dana Nalbaru, declaratii emotionante despre ziua in care a adoptat-o pe micuta Roxana

Artista a povestit ca a vazut-o pe micuta prima oara pe un site, apoi a mers sa o viziteze si a fost dragoste la prima vedere. Desi a intampinat greutati cu procesul de adoptie si unele voci au criticat-o pe vedeta ca a ales sa adopte un copil de etnie roma, Danei Nalbaru nu i-a pasat de opiniile negative.„Pe Roxana am văzut-o pe internet, pe lista copiilor greu adoptabili. Mai avea o lună până împlinea 5 ani. Era un copil bun care avea nevoie de familie și care probabil că astăzi ar fi fost tot acolo. Îmi amintesc tot din ziua aceea. Ne-am dus la Arad, unde locuia și am găsit-o foarte veselă, într-o rochiță roz. Nu vorbea. Dar s-a aruncat în brațele noastre din prima. Și a stat în brațele noastre cât am rămas acolo. Iar la scurt timp s-a mutat la noi. Și gata. Mi-am dat seama că, pentru a ajuta cu adevărat pe cineva, trebuie să ies din zona de confort.Și chiar am ieșit din confort, pentru că mult timp a trebuit să învățăm unii de la alții: noi de la ea, ea de la noi. Ce vreau să zic cu asta? Nu este deloc ușor. Dar satisfacțiile sunt extrem de mari din primele zile, de când au început să se vadă și achizițiile ei”, a declarat Dana Nălbaru. Vedeta a dezvăluit, emoționată, că fetița i-a spus „mamă” încă din prima zi. „Din prima zi mi-a zis mama. Nu poate să ne spună pe nume. Dintotdeauna ne-a spus mama și tata”, a mai adăugat artista.