Dana Nalbaru despre fetita adoptata: "Nu ma intereseaza ce cred oamenii din jur. Eu nu sunt rasista"

Cântăreața, în vârstă de 42 de ani, fostă membră a trupei HI-Q, a vorbit, în cadrul unui interviu oferit pentru Adevărul, despre viața de mamă, dezvăluind motivele care au făcut-o să apeleze la adopție, deși avea deja acasă doi copii, rezultați din mariajul cu actorul și prezentatorul TV Dragoș Bucur.„Gândul de a adopta a existat dinainte de a avea copilul nostru. Am vrut să salvăm o viață. (..) „Am accesat lista copiilor greu adoptabili și am găsit-o pe Roxana. În patru luni ne-am cunoscut cu ea și, la câteva săptămâni de când am cunoscut-o, a venit la noi și a rămas la noi. (..) Nu mă tem de nimic, nu mă interesează ce cred oamenii din jur. Nu sunt rasistă. Împreună cu Dragoș, o să o ajutăm să treacă peste toate problemele”, a susținut Dana Nălbaru.Dana Nalbaru a povestit cum si de ce a ales-o pe micuta Roxana., a marturisit Dana Nalbaru."Eu nu sunt rasista"Cantareata si sotul ei nu au bagat deloc in seama prejudecatile oamenilor din jur, fata de etnia din care provine fetita."Noi nu ne-am temut de nimic. Eu nu sunt rasista, nu ma intereseaza ce cred oamenii din jur. Am incredere ca impreuna cu Dragos o sa reusim sa o pregatim pentru viata. Ea a facut niste progrese extraordinare. Are 6 ani, a trecut prin niste lucruri foarte grele. O admir pentru cum este si pentru taria pe care o are. Acum merge la scoala, si-a facut prieteni, e pe un drum extraordinar de bun. Chiar suntem mandri de ea," a povestit Dana Nalbaru.