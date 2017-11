Dana Nalbaru si Dragos Bucur au adoptat o fetita

Cei doi nu isi doresc insa sa vorbeasca despre acest subiect, insa au confirmat ca in familia lor a mai venit un copil.“Da, e adevărat că am adoptat un copil, însă cu scuzele de rigoare nu aş vrea să vorbesc despre subiectul acesta. Dar da, suntem cinci. Iar în seara asta vor veni şi Dana (n.r. soţia Dana Nălbaru) cu ceilalţi copii. Apropo de copii, m-am întâlnit cu un prieten căruia nu-i venea să creadă cât de mare a crescut Sofia (11 ani). Cel mic, Kadri, are 2 ani şi 4 luni. Timp liber am destul de puţin, dar imediat cum termin filmările la vrem să plecăm într-o vacanţă mai lungă, de 3-4 săptămâni. Am un proiect în Europa, o coproducţie Danemarca-Olanda. Emisiunea merge foarte bine, mai avem de filmat până la sfârşitul lunii”, a declarat Dragoş Bucur pentru click.ro "Sunt cu Dragos in masina, pe drum spre Galati. Citesc stirile. Scrie despre noi ca am adoptat o fetiță. Da, e adevarat. Ne bucurăm de ceva timp de acest lucru, nu vrem sa vorbim prea mult despre el. Ce nu e adevarat in stire e ca acest lucru s-a întâmplat in urma emisiunii pe care Dragos o prezintă. N-are nicio legatura. Ne doream de mai demult si am parcurs toti pasii legali.Va îmbrățișez pe toti! Si sa stiti ca e minunata", a scris Dana Nabaru pe Facebook.