Dana Rogoz, batuta in strada de o femeie

Dana Rogoz a trecut prin momente dramatice in urma cu cativa ani. Actrita a fost atacata pe strada de a admiratoare. Femeia respectivă a scuipat-o și chiar a lovit-o pe actriță. Vedeta a dat primele detalii despre incident într-o postare de pe blogul ei. Scena

Adelina Pestritu si-a cumparat o casa noua. Este vorba despre o casa inteligenta, iar in curand se va muta in locuinta pentru care a scos o mica avere din buzunar. Vedeta a dezvăluit că de data aceasta a decis, să apeleze la ajutorul unui desigenr de interior, pentru avea

Dupa ce a fost aspru criticata din cauza siluetei sale, Celine Dion a reusit sa isi impresioneze fanii cu ultimul sau pictorial. Cantareata in varsta de 52 de ani a pozat in costum de baie si a afisat o un corp de invidiat. Desi slabise foarte mult dupa moartea sotului sau si ajunsese in