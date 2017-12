Dana Rogoz, despre moartea lui Marian Ralea: "Cine a scris "stirea" este un prost, un imbecil

Din fericire, Marian Ralea este bine si a transmis si un mesaj fanilor sai."Buna dimineata si bine v-am gasit si azi, in ciuda stirilor. Ei, vedeti, d-asta nu imi place uneori internetul asta:) Sunt bine, nu am nicio problema de sanatate, sunt la filmari acum, nu pot sta mult cu voi aici. Doar de o imbratisare si promisiunea ca o sa fiu bine inca 100 de ani de acum incolo. Eu pot, eu sunt magician!:) Aveti grija de voi", a scris Marian Ralea pe o retea de socializare.Dana Rogoz a avut insa o reactie foarte dura in aceasta privinta"Cine a scris "stirea" asta e un prost, un imbecil. Am vorbit adineaori cu Marian Ralea si e foarte bine. Doar ca nu intelege de ce il suna toată lumea să verifice dacă nu cumva a murit.....", a fost mesajul Danei Rogoz.