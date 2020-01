Dana Rogoz, la spital in Sri Lanka

Ea isi tine fanii la curent cu tot ceea ce descopera in locul de vis in care se afla si a marturisit ca a fost chiar si la doctor pentru a se asigura ca sarcina decurge normal.Dana Rogoz a anuntat la sfarsitul anului trecut ca este insarcinata si ca va deveni in 2020 mamica de fetita.Vedeta a avut parte de o experiență frumoasă, după cum a povestit pe blogul său și a putut observa cum sunt spitalele din Sri Lanka, dar și cum se comportă personalul.”Am fost la doctor in Tangalle, pentru un control de rutină. Fetița e sănătoasă și în mod sigur îi priește vacanța. Am ieșit de acolo cu un zâmbet până la urechi […]. I-am promis medicului că vom reveni în Sri Lanka și cu ea, declarație care l-a făcut și mai fericit”, a spus vedeta.„Cred că ori­cine din generația mea care a călătorit cu autobuzul în peri­oada liceului, de exemplu, are ceva de spus despre acest su­biect. Eu nu o să uit senzația pe care o aveam când un băr­bat se lipea cu corpul lui de spatele meu, sub pretextul că e foarte aglomerat, iar eu nu știam cum să mă retrag, cum să îmi schimb poziția, ca nu cumva să îl fac tot pe el să se simtă prost.Dar nu aveam poate suficient curaj pe atunci să pu­nem limite, pentru că societa­tea nu ne învățase asta și nici nu ne oferise un context priel­nic. Dar eu cred că lucrurile se vor schimba în bine, încet (uneori simți că mult prea în­cet), iar viitoarele generații se vor simți mai protejate și mai corect înțelese”, a declarat Dana Rogoz pentru Viva.