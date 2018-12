Dani Otil a dormit cu mama lui in pat pana la varsta de 15 ani

Prezentatorul a marturisit ca a avut o relatie foarte stransa cu mama lui si a dormit cu ea in pat pana la varsta de 15 ani, cand era deja la liceu.„Am supt biberonul până la 6 ani. Am dormit în acelaşi pat cu mama până pe la 15 ani şi nu prea adormeam decât dacă o ţineam de lobul urechii“.În vârstă de 38 de ani, Dani Oţil a ţinut mereu să precizeze în emisiunea de la Antena 1 că are o relaţie specială cu mama lui, Dorina, şi că o iubeşte foarte mult.În urmă cu un an, Dorina Oţil a fost invitată la „Neatza cu Răzvan & Dani“, unde a vorbit despre băiatul ei, afirmând că ar vrea să-l vadă însurat pe acesta., a spus mama lui Dani Oţil în urmă cu un an.