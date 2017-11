Dani Otil, marturisiri uimitoare: "Ii multumesc Mihaelei Radulescu pentru viata mea sexuala din ultimii ani"

“Tata a fost bibliotecară, mama de profesie economist, nu am fost ţinut în super puf. Am muncit foarte mult la ţară, la 16 ani deja aveam forţă. La momentul respectiv, bunica mi-a propus un salariu de zilier. Mie îmi place sexul dimineaţa. Erecţia de dimineaţă nu se compară cu nimic. Am avut un atac de panică, credeam că mor, am chemat din salvarea. Am avut depresie, am suferit din dragoste. Bineînţeles că există viaţă după Mihaela Rădulescu. Eu mai vorbesc cu ea, îi mulţumesc pentru viaţa mea sexuală din ultimii ani. Am iubit doar de două ori în viaţă. Am avut două relaţii, a câte şapte ani. Nu am făcut sex pe lângă. Spun te iubesc rarisim. Eu şi Mihaela ne sunăm de Crăciun. Iau cina cu fete doar dacă îmi dau cheia de la casă”, a spus Dani Oţil la un post de televiziune.